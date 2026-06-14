Глава ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии проведет прямую линию

Глава ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексей Еремин проведет прямую телефонную линию. Жители двух регионов смогут задать интересующие их вопросы, которые относятся к компетенции органов СК, подать заявления о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов.