Глава ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии проведет прямую линию

Глава ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексей Еремин проведет прямую телефонную линию. Жители двух регионов смогут задать интересующие их вопросы, которые относятся к компетенции органов СК, подать заявления о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов.
Алгоритм работы такой: оператор будет принимать звонки и фиксировать персональные данные. После их обработки — соединит напрямую с руководителем ГСУ регионов.
КОНКРЕТНО.
Дата и время проведения прямой телефонной линии: 15 июня 2026 года с 11.00 до 12.00 часов.
Телефон: 8 (391) 273−02−92.