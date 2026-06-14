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Глава ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии проведет прямую линию

Жители двух регионов смогут напрямую задать вопросы Алексею Еремину.

Источник: Комсомольская правда

Глава ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексей Еремин проведет прямую телефонную линию. Жители двух регионов смогут задать интересующие их вопросы, которые относятся к компетенции органов СК, подать заявления о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов.

Алгоритм работы такой: оператор будет принимать звонки и фиксировать персональные данные. После их обработки — соединит напрямую с руководителем ГСУ регионов.

КОНКРЕТНО.

Дата и время проведения прямой телефонной линии: 15 июня 2026 года с 11.00 до 12.00 часов.

Телефон: 8 (391) 273−02−92.