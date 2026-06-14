Массовые отключения света ждут Ростов с 15 по 19 июня

В Ростове-на-Дону на рабочей неделе с 15 по 19 июня пройдут массовые отключения электроэнергии. Компания «Донэнерго» опубликовала график плановых ограничений, связанных с проведением ремонтных работ на линиях. Жителей некоторых микрорайонов предупреждают о многодневных работах, однако в ночные часы подачу ресурса обещают полностью восстанавливать.
Масштабные ограничения продлятся с 15 по 19 июня. Ежедневно с 9:00 до 17:00 без света будут оставаться дома на 6-й линии, 7, 9; 8-й линии, 1−11, 2−20; 10-й линии, 1−15, 2−16; Майской, 30−42 и Советской, 31−39. В эти же дни и часы обесточат Панорамную, Усадебную, 2-ю и 3-ю Усадебные улицы, а также 2-й Монетный переулок. Аналогичные дневные отключения коснутся жителей улиц Радищева, 13−71, 18−68; 2-й Комбайновской, 1−25, 2−42; Соединяющей, 1−13, 2−22; Коммунальной, 1−25, 2−28; Просвещения, 18−42, 23−27; Червоноармейской, 3−23, 6−22, Веры Пановой, 3−11, а также переулков Пожарного, Кецховели и Горийского.
Ряд городских кварталов попадет в зону отключений на более короткие периоды. Так, с 15 по 17 июня с 9:00 до 17:00 электроснабжение прекратят на улице 26 Июня, 107−127; Брянской, 1−13, 2−12, а также в переулках Сочинском, 1−13, 2−12 и Туапсинском, 1−11, 35, 2−58.
С 15 по 16 июня с 9:00 до 17:00 электричества не будет в Железнодорожном Нижнем проезде, 1−83, Рыболовецком переулке, 3−17 и Уманском переулке, 1−7, 2.
С 16 по 18 июня в этот же временной промежуток обесточат улицу Локомотивную, 2−2Я.
С 18 по 19 июня с 9:00 до 17:00 без ресурса останутся 35-я линия, 21−81; 37-я линия, 12−76, 25−97; 39-я линия, 24−90; Богданова, 58−74; 2-я Пролетарская, 44−54, 51−55 и Сарьяна, 48−66, 55−73.
Кроме того, в графике коммунальщиков значатся точечные отключения по отдельным дням. В четверг, 18 июня, с 9:00 до 16:00 работы пройдут на Двинской, 22−30; 26 Июня, 20−30, 21−31; Щербакова, 95−109; Волжской, 19−29, 28−38; Калужской, 1−37, 2−26; Абаканской, 1−55, 2−20, 20/1 и Камской, 1−37, 2−26.
В пятницу, 19 июня, с 9:00 до 17:00 финал плановых ремонтов затронет проспект Коммунистический, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39А и 2-ю Краснодарскую улицу, 88.
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