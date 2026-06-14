Массовые отключения света ждут Ростов с 15 по 19 июня

Масштабные ограничения продлятся с 15 по 19 июня. Ежедневно с 9:00 до 17:00 без света будут оставаться дома на 6-й линии, 7, 9; 8-й линии, 1−11, 2−20; 10-й линии, 1−15, 2−16; Майской, 30−42 и Советской, 31−39. В эти же дни и часы обесточат Панорамную, Усадебную, 2-ю и 3-ю Усадебные улицы, а также 2-й Монетный переулок. Аналогичные дневные отключения коснутся жителей улиц Радищева, 13−71, 18−68; 2-й Комбайновской, 1−25, 2−42; Соединяющей, 1−13, 2−22; Коммунальной, 1−25, 2−28; Просвещения, 18−42, 23−27; Червоноармейской, 3−23, 6−22, Веры Пановой, 3−11, а также переулков Пожарного, Кецховели и Горийского.