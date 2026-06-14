Дожди, шторм и красно-чёрные флаги: ситуация на калининградском побережье 13 июня

Балтийск: чёрный флаг, купаться запрещено. В городе шторм: высота волны превышает 1,5 метра, ветер дует с порывами до 15 м/с. Температура воды +13…+15 °C. «Мы сегодня другого не ожидаем», — сообщили спасатели. Зеленоградск: флаг чёрный, купаться нельзя. Температура воздуха +13 °C, воды — +14 °C. В городе идёт дождь. Пионерский: флаг красный, купаться нельзя. Температура воды +15 °C, воздуха — такая же. «Пока улучшений погоды нет», — добавил собеседник «Клопс». Светлогорск: чёрный флаг, купаться запрещено. Вода прогрелась до +14−15 °C, западный ветер нагоняет волну — около полутора метров. Идёт дождь. Янтарный: красный флаг, купаться запрещено. Температура воды +15 °C, высота волны — один метр.