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«Татнефть» ограничила продажу бензина на нижегородских заправках

В Дзержинске на АЗС «Татнефть» ввели временные ограничения на продажу топлива.

Источник: Нижегородская правда

Ограничения на продажу топлива, прокатившиеся по всей стране, частично затронули и Нижегородскую область. Так, в Дзержинске на заправке «Татнефть» ввели временные ограничения на продажу топлива. Данными поделился местный блогер Алексей Алексеев.

По его словам, на АЗС на проспекте Ленина по техническим причинам одному автомобилю отпускают не больше 20 литров бензина. Дизель можно заправить до 40 литров для частных лиц и до 200 литров для организаций.

Корреспондент pravda-nn.ru попыталась дозвониться до горячей линии компании, чтобы узнать причину ограничений. Однако сделать это не удалось: все операторы постоянно заняты. В итоге мы отправили запрос представителям «Татнефть».

Напомним, нехватка бензина, которая началась в Крыму, распространилась и на другие регионы страны. Ограничения на продажу топлива в одни руки уже ввели в Новой Москве, Санкт‑Петербурге, Рязани, а также в Курской и Белгородской областях. Одновременно с этим резко выросли биржевые цены на бензин. Перебои с топливом заметили нижегородцы на нескольких заправках сети «Терминал». В одном объявлении говорилось, что АИ-95 продают только по топливным картам, в другом — что бензина этой марки вообще нет в наличии.

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