«Татнефть» ограничила продажу бензина на нижегородских заправках

Напомним, нехватка бензина, которая началась в Крыму, распространилась и на другие регионы страны. Ограничения на продажу топлива в одни руки уже ввели в Новой Москве, Санкт‑Петербурге, Рязани, а также в Курской и Белгородской областях. Одновременно с этим резко выросли биржевые цены на бензин. Перебои с топливом заметили нижегородцы на нескольких заправках сети «Терминал». В одном объявлении говорилось, что АИ-95 продают только по топливным картам, в другом — что бензина этой марки вообще нет в наличии.