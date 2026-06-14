В Улан-Удэ пройдет семинар по финансовой прозрачности для предпринимателей

«На семинаре разберут, как с помощью аналитики навести порядок в финансах и видеть реальную картину каждый день. Участники после семинара получат схему управленческого учета, калькулятор расчета себестоимости продукта/услуги, чек-лист по анализу расходов, чек-лист методов по повышению маржинальности, шаблон для ABCXYZ-анализа продуктовой матрицы, дашборд управленческого учета», — рассказали в центре «Мой бизнес».