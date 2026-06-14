В Улан-Удэ пройдет семинар по финансовой прозрачности для предпринимателей

Обучающий семинар «Финансовая прозрачность: реальная прибыль и управление через аналитику» пройдет в центре «Мой бизнес» в Улан-Удэ по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятии.
«На семинаре разберут, как с помощью аналитики навести порядок в финансах и видеть реальную картину каждый день. Участники после семинара получат схему управленческого учета, калькулятор расчета себестоимости продукта/услуги, чек-лист по анализу расходов, чек-лист методов по повышению маржинальности, шаблон для ABCXYZ-анализа продуктовой матрицы, дашборд управленческого учета», — рассказали в центре «Мой бизнес».
Спикером выступит бизнес-аналитик, экономист, кризисный менеджер Евгения Попова. Мероприятие состоится 24 июня. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.