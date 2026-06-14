Инцидент на трассе под Волгоградом закончился для большегруза обочиной

ДТП произошло 13 июня около 17:44 на 11-м километре автодороги «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск». Первое упоминание, вместе с видео слетевшего с пути автомобиля Sitrak появилось незадолго после в местном Telegram-канале.
Сегодня же утром, в региональном главкем МВД подтвердили: по предварительным данным, 54-летний водитель грузового автомобиля «Ситрак» не справился с управлением, и машина опрокинулась.
По информации ведомства, в результате опрокидывания водитель получил травмы, его доставили в больницу. Что именно привело к потере управления — предстоит выяснить в ходе проверки.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о столкновении КамАЗа с трамваем, которое попало на видео.
Видео: t.me/vlg_crime