Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инцидент на трассе под Волгоградом закончился для большегруза обочиной

На 11-м километре трассы Волгоград — Котельниково опрокинулся грузовик «Ситрак», 54-летний водитель госпитализирован.

ДТП произошло 13 июня около 17:44 на 11-м километре автодороги «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск». Первое упоминание, вместе с видео слетевшего с пути автомобиля Sitrak появилось незадолго после в местном Telegram-канале.

Сегодня же утром, в региональном главкем МВД подтвердили: по предварительным данным, 54-летний водитель грузового автомобиля «Ситрак» не справился с управлением, и машина опрокинулась.

По информации ведомства, в результате опрокидывания водитель получил травмы, его доставили в больницу. Что именно привело к потере управления — предстоит выяснить в ходе проверки.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о столкновении КамАЗа с трамваем, которое попало на видео.

Видео: t.me/vlg_crime