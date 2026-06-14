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Пассажирка погибла после опрокидывания авто в Сокольском округе

Водитель иномарки, в которой ехала пассажирка, не справилась с управлением авто.

45-летняя женщина погибла в результате жуткого ДТП в Сокольском округе. Как сообщает Управление ГИБДД по Нижегородской области, авария произошла в 6:45, 13 июня, на трассе «Мокшино-Сокольское».

42-х летняя водитель иномарки «Митцубиси Лансер» во время движения по трассе не справилась с управлением авто. Из-за этого сперва машина вылетела на полосу встречного движения, а затем вылетела в кювет и перевернулась.

Сила удара была такова, что пассажирка иномарки получила травмы не совместимые с жизнью. Женщина скончалась на месте ДТП, до приезда медиков.

Сейчас обстоятельства смертельного ДТП выясняются.

Напомним, 15-летний подросток разбился насмерть на питбайке в Нижнем Новгороде.