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Огонь охватил 2500 «квадратов» на мусороперегрузоной станции на Бору

На месте происшествия работают пожарные.

Источник: Живем в Нижнем

Крупный пожар тушат спасатели в Борском округе: пламенем охвачено 2500 квадратных метров площади на мусороперегрузочной станции. По сведениям ГУ МЧС России по Нижегородской области, возгорание произошло 13 июня вечером на объекте компании «Ситиматик».

По предварительным данным, к пожару привело неосторожное обращение с огнем. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Информации о полной ликвидации возгорания пока нет. Пожарные продолжают работать.

Ранее мы рассказывали о том, что в Нижегородской области объявили режим беспилотной опасности.

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