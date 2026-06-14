Огонь охватил 2500 «квадратов» на мусороперегрузоной станции на Бору

Крупный пожар тушат спасатели в Борском округе: пламенем охвачено 2500 квадратных метров площади на мусороперегрузочной станции. По сведениям ГУ МЧС России по Нижегородской области, возгорание произошло 13 июня вечером на объекте компании «Ситиматик».
По предварительным данным, к пожару привело неосторожное обращение с огнем. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Информации о полной ликвидации возгорания пока нет. Пожарные продолжают работать.
Ранее мы рассказывали о том, что в Нижегородской области объявили режим беспилотной опасности.
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