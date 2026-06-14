Небо снова будет лить слёзы: прогноз погоды в Калининграде и области на воскресенье

Температура воздуха составит +12…+15. С утра до вечера будет облачно, местами с небольшими прояснениями. Синоптики предупреждают о периодических дождях и ливнях, местами сильных. Сухих пауз, судя по прогнозу, будет немного. На отдельных участках возможны грозы и резкие порывы ветра. Зонт, непромокаемая обувь и тёплая одежда сегодня точно не будут лишними.