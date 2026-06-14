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В смертельном ДТП на трассе под Волгоградом один погиб, двое ранены

В Светлоярском районе водитель иномарки выехал на встречную полосу, спровоцировав страшную аварию.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области произошла страшная дорожная трагедия. На одной из региональных трасс столкнулись два автомобиля, в результате чего один человек погиб на месте, а двое оказались в больнице. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона, инцидент случился в Светлоярском районе на 58-м километре автодороги «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск».

По предварительной информации, около 14:45 29-летний водитель, управляя автомобилем «Ситроен», не справился с управлением. Его машина внезапно вылетела на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем марки «Танк». Удар был такой силы, что шансов выжить у водителя «Ситроена» не осталось — он скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Второй участник аварии — водитель автомобиля «Танк» — и его пассажир получили различные травмы. Прибывшие на место спасатели и медики оперативно доставили пострадавших в медицинское учреждение для оказания срочной помощи.