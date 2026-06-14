В смертельном ДТП на трассе под Волгоградом один погиб, двое ранены

В Волгоградской области произошла страшная дорожная трагедия. На одной из региональных трасс столкнулись два автомобиля, в результате чего один человек погиб на месте, а двое оказались в больнице. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона, инцидент случился в Светлоярском районе на 58-м километре автодороги «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск».