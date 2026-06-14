Катавшийся на катамаране подросток погиб в Воронежской области

В Лискинском районе Воронежской области погиб 17-летний подросток, отдыхавший со знакомыми на пляже озера. Компания взяла напрокат катамаран и отошла на нем от берега, после чего начала прыгать в воду. Несовершеннолетний молодой человек начал тонуть. Его вытащили на берег, но прибывшие медики не смогли спасти подростка. Об этом 14 июня сообщили в региональном СУ СК.