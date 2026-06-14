Довольны благоустройством и транспортом: южноуральцы приняли участие в опросе и назвали лучшие сферы жизни региона

Жители Челябинской области заметили позитивные изменения в благоустройстве городской среды за последний год. Такие данные во время опроса получил Народный фронт. В исследовании от региона приняли участие 2781 человек. 64% респондентов поставили этой сфере твердую пятерку. Чуть меньше — 35% — высоко оценили работу общественного транспорта. Также в пятерку лидеров вошли поддержка семьи и детства (27%), культура и дорожное хозяйство (по 21%).