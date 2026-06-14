О чем писал «Новый Калининград» на этой неделе

Дайджест публикаций с 8 по 13 июня.
?Губернатор пообещал навести порядок с застройкой: приостановил выдачу разрешений, заговорил о трамваях и школах от инвесторов. Прошло полгода — и выяснилось, что новый генплан Калининграда будут делать за 4 млн рублей, предложения горожан в министерстве даже не считают, публичные слушания заменят заочным суррогатом. «Новый Калининград» выслушал экспертов и общественников.
?В декабре губернатор Алексей Беспрозванных пообещал новый «план города», который мог бы решить транспортные проблемы Калининграда. Как потом стало понятно, речь идет о новом генплане областного центра, который должен прийти на смену тому, что был утвержден десять лет назад. Работа над ним вроде бы стартовала, но ощущение такое, что идет она «в одни ворота» и жителей, во благо которых это вроде бы всё и делается, на самом деле никто не услышит.
?В суде Балтийского округа продолжается рассмотрение дела экс-главы администрации БГО Сергея Мельникова и его зама Максима Коваленко. Первого, напомним, обвиняют в получении взятки в 500 тыс руб., а второго — в ее даче за попустительство по службе. На очередном заседании корреспондент «Нового Калининграда» узнал, по какой причине провели 10 месяцев в СИЗО предприниматели Михаил и Олеся Руденя, в чем сознался бывший директор МУП «Тепловые сети Балтийска» Максим Брычук и чего испугался бывший глава комитета экономики и финансов Евгений Шпаков, когда его повезли в Следственный комитет, а привезли совсем в другое место.
?На калининградском стадионе «Ростех Арена» состоялся товарищеский матч сборной России по футболу и команды Тринидада и Тобаго. Встреча завершилась со счётом 3:0. Авторами забитых мячей стали защитник «Балтики» Мингиян Бевеев, а также Александр Сильянов и Алексей Батраков.
?В областном архиве обнаружен 101 рецепт фирменных блюд ресторанов Калининграда советского периода. Технологические карты фирменных блюд калининградских ресторанов нашёл калининградский исследователь Александр Адерихин. Рецепты хранятся в фондах Областного кулинарного совета при Управлении общественного питания Калининградского облисполкома.
?В минувшую пятницу, 6 июня, в Калининградском музее изобразительных искусств начала работу выставка «Альбрехт Дюрер. Секретный код» (0+), посвященная искусству немецкой гравюры конца XV — первой половины XVI века и 555-летию со дня рождения мастера. Корреспонденты «Нового Калининграда» получили возможность побывать на выставке еще до её открытия, во время монтажа, и увидеть, как она выстраивается — от сюжетов с грехопадением до сюжетов с изображением Воскресения и небесного торжества.
?В течение второй недели июня калининградские СМИ следили за ходом выборов президента РСФСР, переживали за пришедший в упадок Вагонзавод и удивлялись тому, что на трамваях размещена реклама несуществующей газеты. «Новый Калининград» продолжает листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка», чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад.
?В суде Балтийского округа продолжается рассмотрение дела экс-главы администрации Балтийска Сергея Мельникова и его зама Максима Коваленко. Первого обвиняют в получении взятки в 500 тысяч руб., второго — в том, что он ее дал за попустительство в работе. В ходе судебного расследования наблюдателям стало понятно, что источник появления этих денег следствие видит в завышенной стоимости контрактов на капремонт ул. Школьной на Балтийской косе и водогрейного котла в котельной на Киркенесской, 16. Потому сторона обвинения продолжает вызывать в суд и допрашивать свидетелей в этом направлении. За ходом процесса следит корреспондент «Нового Калининграда».
?В конце мая «Новый Калининград» писал о мытарствах творческих коллективов ОЦКМ, которых в очередной раз выселяют из помещений. История получила продолжение. В редакцию обратился руководитель народного театра «АртГорА» Сергей Детков с рассказом о том, что именитый любительский коллектив лишился сцены. А из правительства области пришёл ответ на запрос, констатирующий проблемы, но не предлагающий их решений. Подробности — в нашей публикации.
?Концерты, праздничные программы ко Дню России, выставки, фестивали и иллюзионное шоу — предстоящие выходные в Калининградской области обещают разнообразную программу. О самых заметных событиях ближайших дней рассказываем в традиционной «Афише Нового Калининграда».
?В субботу, 20 июня, в Пионерском пройдёт юбилейный, пятнадцатый по счёту, благотворительный фестиваль «Рок ради жизни» (0+). Брутальные рок-н-рольщики готовы собрать не только толпу фанатов, но и средства на оснащение первого детского хосписа «Дом Фрупполо» в Калининградской области. Рассказываем, кто будет выступать в этот день на сцене.
?В пятницу, 12 июня, в филиале Государственной Третьяковской галереи в Калининграде открылась выставка «Точка и линия» (6+). А накануне, в четверг, она была представлена журналистам. Корреспонденты «Нового Калининграда», ознакомившись с экспозицией, проследили за развитием и трансформацией геометрической абстракции на протяжении столетия — с начала XX до первой четверти XXI века.
?В пятницу, 12 июня, в День России, на острове Канта открылся VI Международный фестиваль классической музыки «Кантата» (12+), организаторами которого выступили АНО «Кантата», агентство «Лира», АНО «Фестивальная дирекция». Корреспонденты «Нового Калининграда» послушали у стен Кафедрального собора произведения Иоганнеса Брамса, Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева в исполнении сводного оркестра из музыкантов Калининградского симфонического оркестра и Московского государственного академического симфонического оркестра и прониклись гордостью за то, что охвативший 15 регионов России праздник классической музыки зародился в Калининграде.
?По данным платформы TravelLine, на которые ссылается «Коммерсант», Калининградская область вошла в топ-10 регионов России по средней стоимости размещения в отелях в июне-августе 2026 года. За ночь здесь в среднем платят 13,4 тысячи рублей. «Недвижимость Нового Калининграда» традиционно интересует верхний предел цен. Тема нового обзора — самые дорогие номера в отелях Зеленоградска.