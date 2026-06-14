О чем писал «Новый Калининград» на этой неделе

?В декабре губернатор Алексей Беспрозванных пообещал новый «план города», который мог бы решить транспортные проблемы Калининграда. Как потом стало понятно, речь идет о новом генплане областного центра, который должен прийти на смену тому, что был утвержден десять лет назад. Работа над ним вроде бы стартовала, но ощущение такое, что идет она «в одни ворота» и жителей, во благо которых это вроде бы всё и делается, на самом деле никто не услышит.