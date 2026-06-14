В «Роевом ручье» пройдет «Очень плохая вечеринка» со злодейским квестом и дискотекой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» пройдет тематическая программа «Очень плохая вечеринка».
Вечер посвятят сказочным и кинозлодеям — персонажам, без которых любимые истории были бы совсем другими. Организаторы обещают не страшную, а игровую и веселую программу для гостей, готовых примерить образы антигероев или других сказочных персонажей.
В 18:00 начнется «БИТ-лото» — музыкальное караоке-лото по саундтрекам известных фильмов, мультфильмов и сказок. Участники смогут вспомнить знакомые песни, спеть и побороться за призы. Для участия нужна предварительная запись по телефону 294−20−20.
В 19:00 стартует «Почти злодейский квест». Гостей ждут задания от известных, но не страшных персонажей: головоломки от Джафара, испытание ловкости от Капитана Крюка, песни и танцы с Котом-Баюном, уроки шалости с Шапокляк и другие игровые станции.
В 21:00 начнется тихая дискотека под луной с диджеем Кощеем. В 21:45 пройдет розыгрыш призов для участников квеста.
Гостей приглашают приходить в костюмах сказочных персонажей — злых, добрых или придуманных самостоятельно. Всем участникам в образах обещают угощение.
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