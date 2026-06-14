Ограничения на покупку бензина ввели в Дзержинске

На автозаправочной станции в Дзержинске установили ограничения для покупателей горючего. По информации местного блогера Алексея Алексеева, о подобных мерах автовладельцев предупредили на АЗС «Татнефть» на проспекте Ленина.
Как следует из объявления, для одной машины можно приобрести максимум 20 литров бензина. По дизелю также утвердили лимит — 40 литров для граждан и 200 литров для юридических лиц.
Фото: Алексей Алексеев/ВК.
Ранее о подобных ограничениях сообщали и в других регионах России.
Напомним, по доступности бензина Нижегородская область заняла 35 место в стране.