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Ограничения на покупку бензина ввели в Дзержинске

Лимит установили и для тех, кто приобретает дизельное топливо.

Источник: Живем в Нижнем

На автозаправочной станции в Дзержинске установили ограничения для покупателей горючего. По информации местного блогера Алексея Алексеева, о подобных мерах автовладельцев предупредили на АЗС «Татнефть» на проспекте Ленина.

Как следует из объявления, для одной машины можно приобрести максимум 20 литров бензина. По дизелю также утвердили лимит — 40 литров для граждан и 200 литров для юридических лиц.

Фото: Алексей Алексеев/ВК.

Ранее о подобных ограничениях сообщали и в других регионах России.

Напомним, по доступности бензина Нижегородская область заняла 35 место в стране.