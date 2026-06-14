Спасатели эвакуировали женщину, получившую травму в нацпарке «Красноярские Столбы»

В КГКУ «Спасатель» рассказали, что только за один выходной — 13 июня, их помощь понадобилась сразу нескольким посетителям национального парка. Так, вечером, к ним обратилась 48-летняя женщина, которая при падении получила травму голеностопа, ей была необходима эвакуация. Спасатели доставили ее до личного авто в районе кордона «Лалетино». Потом поступила просьба о помощи от 54-летней женщины, которой стало плохо. Ее доставили до улицы Свердловской, где находился автомобиль скорой помощи. Обращалась за помощью и мама 9-летнего мальчика, который упал и получил ссадины и ушибы правой руки. Ему наложили повязку. Отправляясь в нацпарк, нужно рассчитывать свои силы и быть осторожными при подъемах на вершины скал.