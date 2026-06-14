Калининградцам напомнили, где можно сдать кровь и стать донором

В минздраве напомнили, что одна донация помогает сразу нескольким пациентам, а компоненты крови невозможно заменить искусственными аналогами. Добровольцем может стать любой человек старше 18 лет, а вступить в регистр костного мозга — граждане от 18 до 35 лет. В обычные дни желающих ждут на областной станции переливания на улице Чкалова, 29, и в отделении Центральной городской больницы на Летней, 3.