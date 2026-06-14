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Калининградцам напомнили, где можно сдать кровь и стать донором

15 июня выездная бригада приедет на площадь Победы.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде 15 июня на площади Победы будет работать выездная бригада областной станции переливания крови. Жителей региона приглашают присоединиться к донорской акции, передаёт телеграм-канал областного минздрава.

Акцию приурочили ко Всемирному дню донора крови, который отмечается 14 июня. В Калининградской области около 11 тысяч человек помогают медицине таким способом. Больше трёх тысяч жителей имеют звание «Почётный донор России», свыше семи тысяч состоят в федеральном регистре костного мозга.

В минздраве напомнили, что одна донация помогает сразу нескольким пациентам, а компоненты крови невозможно заменить искусственными аналогами. Добровольцем может стать любой человек старше 18 лет, а вступить в регистр костного мозга — граждане от 18 до 35 лет. В обычные дни желающих ждут на областной станции переливания на улице Чкалова, 29, и в отделении Центральной городской больницы на Летней, 3.

В Калининградской области среди потенциальных доноров костного мозга нашли человека с уникальным набором антигенов.

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