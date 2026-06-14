В РПН назвали районы Волгоградской области с самой грязной водой

Какую воду пьют жители сельских районов Волгоградской области рассказали в территориальном управлении Роспотребнадзора. Исследования проводились питьевой воды по целому ряду показателей. Наиболее высокий удельный весь проб — более 30% — отмечен по несоответствию требований по санитарно-химическим показателям.
В этой негативной статистике лидирует Нехаевский район — 59,2%, Старополтавский район — 52,2%, Быковский — 48,4%, Палласовский — 48%, Николаевский — 42,2%, Новониколаевский — 35,1%.
— В 2025 году вода из распределительной сети не соответствовала гигиеническим требованиям по следующим санитарно-химическим показателям: железо, жесткость, сухой остаток, перманганатная окисляемость, марганец, хлороформ, фтор, хлор остаточный свободный, хлор остаточный связный, — рассказали в управлении.
Очень много железа.
Специалисты констатируют, что проблема повышенных концентраций железа в питьевой воде актуальна для большинства территорий Волгоградской области. Часть населения региона использует воду с повышенной общей жесткостью (более 10 мг/экв/л.). Актуальной гигиенической проблемой остается образование хлорорганических соединений (хлороформа) при обеззараживании воды.
— Содержащиеся в воде высокие концентрации железа ухудшает органолептические свойства воды, цветность, способствует снижению содержания фтора за счет образования нерастворимых соединений с железом и солями жесткости. Известно, что употребление питьевой воды с содержанием хлоридов, превышающих нормативные значения, оказывает неблагоприятное действие на здоровье населения: возрастает заболеваемость органов кровообращения, пищеварительной, мочеполовой систем, — рассказали в управлении.
Высокое содержание железа также подтачивает здоровье жителей Волгоградской области.
— Длительное использование жесткой воды способствует увеличению частоты возникновения у населения случаев мочекаменной болезни, нарушений секреторной функции желудочно-кишечного тракта, — отмечают специалисты.
Ситуация меняется?
Между тем, как отмечают сотрудники Роспотребнадзора, доля населения Волгоградской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в 2025 году составила — 89,9%. По сравнению с предыдущими отчетными периодами ситуация немного улучшилась. Так, в 2024 году этот показатель составлял 88,8%, а в 2023 году — 88%. Среди городского населения в течение последних двух лет обеспеченность качественной питьевой водой находится примерно на одном уровне — 98,7%. Более проблемная ситуация в сельской местности.
— Среди сельских населенных пунктов питьевой водой, не отвечающей требованиям безопасности, обеспечено в 2025 году 117209 человек — это 21,7% (в 2024 г. — 117366 чел. — 21,4%, в 2023 г. — 118207 чел. — 23,0%), — указали в Роспотребнадзоре.
Фото из архива V102.RU.
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