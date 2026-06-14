В РПН назвали районы Волгоградской области с самой грязной водой

Между тем, как отмечают сотрудники Роспотребнадзора, доля населения Волгоградской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в 2025 году составила — 89,9%. По сравнению с предыдущими отчетными периодами ситуация немного улучшилась. Так, в 2024 году этот показатель составлял 88,8%, а в 2023 году — 88%. Среди городского населения в течение последних двух лет обеспеченность качественной питьевой водой находится примерно на одном уровне — 98,7%. Более проблемная ситуация в сельской местности.