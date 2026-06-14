На Ленинском проспекте в Калининграде сбили 55-летнего пешехода

Ночью 14 июня на Ленинском проспекте Калининграда произошёл наезд на пешехода. Инцидент случился около половины второго ночи в районе дома № 7.Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота» сбил мужчину 1971 года рождения. Пешеход переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. Где именно и в каком…