На Ленинском проспекте в Калининграде сбили 55-летнего пешехода

Ночью 14 июня на Ленинском проспекте Калининграда произошёл наезд на пешехода. Инцидент случился около половины второго ночи в районе дома № 7.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота» сбил мужчину 1971 года рождения. Пешеход переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. Где именно и в каком направлении — сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
В результате ДТП 55-летний мужчина получил травмы. Насколько серьёзные — официально не уточняется.
На месте работают инспекторы. Проводятся необходимые процессуальные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.