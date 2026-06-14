Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ленинском проспекте в Калининграде сбили 55-летнего пешехода

Ночью 14 июня на Ленинском проспекте Калининграда произошёл наезд на пешехода. Инцидент случился около половины второго ночи в районе дома № 7.Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота» сбил мужчину 1971 года рождения. Пешеход переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. Где именно и в каком…

Источник: Янтарный край

Ночью 14 июня на Ленинском проспекте Калининграда произошёл наезд на пешехода. Инцидент случился около половины второго ночи в районе дома № 7.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота» сбил мужчину 1971 года рождения. Пешеход переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. Где именно и в каком направлении — сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

В результате ДТП 55-летний мужчина получил травмы. Насколько серьёзные — официально не уточняется.

На месте работают инспекторы. Проводятся необходимые процессуальные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше