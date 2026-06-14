Жители Ненецкого автономного округа могут принять участие в водных походах

Жители Ненецкого автономного округа могут бесплатно принять участие в водных походах по северным рекам, сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона. Развитие туристического потенциала регионов является целью нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
С 11 по 16 июля 2026 года пройдет сплав для семейных команд. Отправиться в путешествие могут как полные, так и неполные семьи с участниками в возрасте от 11 до 60 лет. А для молодежи от 14 до 35 лет организуют отдельное мероприятие с 1 по 6 августа.
Оба сплава пройдут по живописному маршруту, охватывающему три реки: Северная — Хальмерью — Куя. Общая протяженность пути составит до 80 километров. Путешествовать участники будут на катамаранах, а ночевать — в палатках под звездным небом. Чтобы отправиться в сплав, необходимо направить заявку, предоставить согласие на обработку персональных данных и медицинскую справку на бумажном носителе в патриотический отдел Регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи, который находится на улице Победы, 3 в Нарьян-Маре. Задать интересующие вопросы можно по телефону 8 (81853) 4−45−65.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.