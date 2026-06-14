Жители Ненецкого автономного округа могут принять участие в водных походах

С 11 по 16 июля 2026 года пройдет сплав для семейных команд. Отправиться в путешествие могут как полные, так и неполные семьи с участниками в возрасте от 11 до 60 лет. А для молодежи от 14 до 35 лет организуют отдельное мероприятие с 1 по 6 августа.