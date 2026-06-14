Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дерматолог призвала нижегородцев не стегать друг друга крапивой

Доктор Татьяна Павлова развенчала миф о пользе растения для иммунитета и суставов.

Источник: Живем в Нижнем

Укрепить иммунитет и вылечить больные суставы, стегая себя или своих близких крапивой, не получится. А вот оказаться в больнице после таких «процедур» — вполне реально. Мифы о целебной силе растения развенчала директор Нижегородского филиала ГНЦДК МЗ РФ, дерматолог Татьяна Павлова. Ее рекомендации публикует главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Врач объяснила, что так называемое «улучшение кровообращения» после ударов крапивой на самом деле является химической атакой на организм. Человек получает ожог: многие забудут о нем через сутки, но дети и аллергики рискуют оказаться в больнице.

«Среди тяжелых последствий — генерализованная сыпь, сильный отек и даже анафилаксия — состояние, угрожающее жизни», — пояснила Татьяна Павлова.

Чтобы помочь получившему крапивный ожог, нужно промыть место контакта с растением холодной водой и нанести охлаждающий гель. При склонности к аллергии не помешает и антигистаминный препарат.

«При затрудненном дыхании или отеке горла немедленно вызывайте скорую помощь», — говорится в источнике.

Напомним, 13 июня в Нижегородской области произошло три трагедии на вдоемах.