В центре чувашского поселка Ибреси открылась сельскохозяйственная ярмарка

Новая сельскохозяйственная ярмарка открылась в центре поселка Ибреси Чувашской Республики, что поможет в достижении целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в администрации Ибресинского муниципального округа.
В прошлом году округ получил грант, средства которого были направлены на создание комфортной площадки для продажи сельскохозяйственной продукции местных производителей. В новом пространстве установили 6 современных торговых павильонов закрытого типа с пристроенными туалетными комнатами, а также торговые ряды открытого типа на 10 мест для сезонной торговли.
«Этот проект — реальная помощь нашим сельхозтоваропроизводителям. Теперь у местных предпринимателей и жителей округа, ведущих личное подсобное хозяйство, есть современная площадка, где они могут реализовать населению свою продукцию без посредников. А жители получают доступ к свежим и качественным продуктам по доступным ценам. Мы ждем на ярмарке всех: и тех, кто хочет реализовать свой товар, и тех, кто ищет лучшее для своего стола», — отметил глава Ибресинского муниципального округа Игорь Семенов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.