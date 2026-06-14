В центре чувашского поселка Ибреси открылась сельскохозяйственная ярмарка

«Этот проект — реальная помощь нашим сельхозтоваропроизводителям. Теперь у местных предпринимателей и жителей округа, ведущих личное подсобное хозяйство, есть современная площадка, где они могут реализовать населению свою продукцию без посредников. А жители получают доступ к свежим и качественным продуктам по доступным ценам. Мы ждем на ярмарке всех: и тех, кто хочет реализовать свой товар, и тех, кто ищет лучшее для своего стола», — отметил глава Ибресинского муниципального округа Игорь Семенов.