В Городищенском районе оперативно потушили 300 квадратов горящего мусора

В СНТ «Серебряные родники» Городищенского района накануне, 13 июня, загорелись сухая растительность и мусор. Огонь охватил 300 квадратных метров, но серьёзных последствий удалось избежать. Как сообщили в региональном главке МЧС, на место выезжали подразделения СПСЧ и 87-й пожарно-спасательной части, которые быстро сбили огонь.
После ликвидации возгорания специалисты не уехали сразу, а провели с жителями профилактическую беседу: напомнили о правилах безопасности, объяснили, чем опасны залежи мусора и сухостоя, и рассказали алгоритм действий при пожаре.
Для юных дачников устроили отдельное занятие — дети познакомились с профессией пожарного, осмотрели оборудование и под присмотром пожарных подержали в руках настоящий лафетный ствол.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о сильном пожаре на улице Богомольцев, 1.