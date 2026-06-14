Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Городищенском районе оперативно потушили 300 квадратов горящего мусора

В Городищенском районе под Волгоградом в СНТ «Серебряные родники» сгорели 300 квадратов сухой травы и мусора, пострадавших нет.

В СНТ «Серебряные родники» Городищенского района накануне, 13 июня, загорелись сухая растительность и мусор. Огонь охватил 300 квадратных метров, но серьёзных последствий удалось избежать. Как сообщили в региональном главке МЧС, на место выезжали подразделения СПСЧ и 87-й пожарно-спасательной части, которые быстро сбили огонь.

После ликвидации возгорания специалисты не уехали сразу, а провели с жителями профилактическую беседу: напомнили о правилах безопасности, объяснили, чем опасны залежи мусора и сухостоя, и рассказали алгоритм действий при пожаре.

Для юных дачников устроили отдельное занятие — дети познакомились с профессией пожарного, осмотрели оборудование и под присмотром пожарных подержали в руках настоящий лафетный ствол.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о сильном пожаре на улице Богомольцев, 1.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше