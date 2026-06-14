В Пермском крае почти 10 тысяч человек обратились к врачам из-за укусов клещей

Роспотребнадзор опубликовал результаты мониторинга эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся с укусами клещей. Всего с начала сезона в медицинские организации Пермского края обратилось 9547 человек, пострадавших от присасывания клещей. В это число входят и дети — зарегистрировано 1539 обращений по поводу укусов несовершеннолетних.