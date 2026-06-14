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В Саратовской области завершен ремонт дороги Тепляковка — Старые Бурасы

Специалисты уложили асфальт, нанесли разметку, установили знаки и остановочный павильон.

Ремонт дороги Тепляковка — Малые Озерки — Старые Бурасы провели в Саратовской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве дорожного хозяйства региона.

Специалисты уложили асфальт, нанесли разметку, установили знаки и остановочный павильон. По этой дороге жители села Старые Бурасы Базарно-Карабулакского района добираются до районного центра — поселка Базарного Карабулака, где расположены необходимые им учреждения соцсферы.

Также в регионе ремонтируют еще три участка, которые входят в маршрут Новые Бурасы — Базарный Карабулак. Например, работы проводят на подъездах к Старым Бурасам в Базарно-Карабулакском и в Новобурасском районах.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.