Дмитрий Квартальнов объяснил, почему ушел из минского «Динамо» в «Локомотив»

Хоккейный тренер Дмитрий Квартальнов сказал, что мог продолжить работу в минском «Динамо», но руководство клуба не проявило инициативу для заключения нового контракта, пишет ТАСС.
— Мы могли бы и продолжать работу. Просто я не видел не то что заинтересованности, а какой-то инициативы, и получился контракт с «Локомотивом».
Напомним, что Квартальнов после окончания контракта с минским клубом решил продолжить карьеру в Ярославле с действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом».
— Решение принимает руководство клуба, а тренер приходит в команду, чтобы ее когда-то покинуть, — заметил Квартальнов.
По словам тренера, после окончания сезона работа в Минске шла своим чередом.
— Потом мы разъехались, контракт подходил к завершению. Все было, как обычно, ничего нового тут не скажешь. У меня была одна встреча с руководством клуба, — сказал тренер.
Ранее мы писали, что известно о тренере Дмитрии Квартальнове, который играл за сборную СССР и привел минское «Динамо» во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина КХЛ.