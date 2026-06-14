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Дмитрий Квартальнов объяснил, почему ушел из минского «Динамо» в «Локомотив»

Экс-тренер хоккейного минского «Динамо» объяснил, почему сменил клуб.

Источник: Комсомольская правда

Хоккейный тренер Дмитрий Квартальнов сказал, что мог продолжить работу в минском «Динамо», но руководство клуба не проявило инициативу для заключения нового контракта, пишет ТАСС.

— Мы могли бы и продолжать работу. Просто я не видел не то что заинтересованности, а какой-то инициативы, и получился контракт с «Локомотивом».

Напомним, что Квартальнов после окончания контракта с минским клубом решил продолжить карьеру в Ярославле с действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом».

— Решение принимает руководство клуба, а тренер приходит в команду, чтобы ее когда-то покинуть, — заметил Квартальнов.

По словам тренера, после окончания сезона работа в Минске шла своим чередом.

— Потом мы разъехались, контракт подходил к завершению. Все было, как обычно, ничего нового тут не скажешь. У меня была одна встреча с руководством клуба, — сказал тренер.

Ранее мы писали, что известно о тренере Дмитрии Квартальнове, который играл за сборную СССР и привел минское «Динамо» во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина КХЛ.