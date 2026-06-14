Жительница Семёнова лишилась 9 тысяч рублей, поверив в легкий заработок

Полиция в очередной раз призывает нижегородцев быть внимательными при выборе инвестиционных проектов. Не стоит доверять объявлениям с гарантиями высокого дохода за короткий срок. Легальные брокеры всегда зарегистрированы в реестре Банка России, а переводить деньги на личные карты или анонимные кошельки — рискованно. О любых подозрительных предложениях лучше посоветоваться с близкими или специалистами. Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите в полицию по телефонам 02, 112 или 102.