Машиностроительное предприятие Алтайского края повысит эффективность работы

Сотрудники компании пройдут обучение принципам бережливого производства под руководством специалистов ФЦК, а также в Академии производительности на ИТ-платформе производительность.рф, где доступны электронные курсы по различным направлениям. Это позволит сформировать квалифицированную команду, способную самостоятельно выявлять проблемы и предлагать решения для непрерывного улучшения процессов.