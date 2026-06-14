Машиностроительное предприятие Алтайского края повысит эффективность работы

Холдинговая компания «Барнаултрансмаш» из Алтайского края стала участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
Коллектив завода будет внедрять инструменты и технологии бережливого производства при поддержке экспертов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Специалисты продиагностируют ключевые производственные процессы, чтобы выявить «узкие места» и потери. По результатам анализа для предприятия разработают индивидуальный план мероприятий по совершенствованию производства.
Сотрудники компании пройдут обучение принципам бережливого производства под руководством специалистов ФЦК, а также в Академии производительности на ИТ-платформе производительность.рф, где доступны электронные курсы по различным направлениям. Это позволит сформировать квалифицированную команду, способную самостоятельно выявлять проблемы и предлагать решения для непрерывного улучшения процессов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.