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Нижегородский аэропорт предупредил о корректировках в расписании рейсов

В аэропорту по-прежнему действуют ограничения на прием и выпуск самолетов.

Источник: Время

Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами 14 июня, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов.

Пассажиров просят выяснять статус рейсов на онлайн-табло аэропорта.

В настоящий момент задержаны вылеты в Сочи (два рейса), Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Задерживаются авиарейсы из Москвы, Екатеринбурга, Еревана и Сочи.

Как сообщалось ранее, вылет трех рейсов задерживается в аэропорту Нижнего Новгорода 14 июня.