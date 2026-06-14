Нижегородский аэропорт предупредил о корректировках в расписании рейсов

Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами 14 июня, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
«Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов.
Пассажиров просят выяснять статус рейсов на онлайн-табло аэропорта.
В настоящий момент задержаны вылеты в Сочи (два рейса), Санкт-Петербург и Екатеринбург.
Задерживаются авиарейсы из Москвы, Екатеринбурга, Еревана и Сочи.
Как сообщалось ранее, вылет трех рейсов задерживается в аэропорту Нижнего Новгорода 14 июня.