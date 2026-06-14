Нижегородцы могут получить премию «Совесть» за помощь детям

Жители Нижегородской области вправе побороться за Международную гуманитарную премию имени Альберта Лиханова. Награду присуждают за развитие благотворительности в интересах детей. Учредителями выступают Российский детский фонд и Фонд Альберта Лиханова. В этом году конкурс пройдёт в третий раз, сообщают организаторы.