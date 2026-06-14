Выработка на предприятиях Крыма после оптимизации выросла в среднем на 66%

Предприятия в Крыму внедряют бережливые технологии при поддержке федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Благодаря этому выработка в данных компаниях в среднем увеличилась на 66%, сообщили в министерстве экономического развития республики.
«Бережливые технологии обеспечили предприятиям Крыма экономический эффект более 3 миллиардов рублей. Это реальный результат системной работы по оптимизации процессов, которую ведут наши компании при поддержке регионального центра [компетенций]», — отметила заместитель председателя совета министров Крыма — министр финансов региона Ирина Кивико.
В настоящее время участниками федерального проекта «Производительность труда» в республике являются 72 предприятия. Более 3 тысяч сотрудников уже освоили бережливые технологии, свыше 200 специалистов обучились на внутренних бизнес-тренеров.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.