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Выработка на предприятиях Крыма после оптимизации выросла в среднем на 66%

Внедрение бережливых технологий позволило региональным компаниям получить экономический эффект на сумму более 3 млрд рублей.

Предприятия в Крыму внедряют бережливые технологии при поддержке федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Благодаря этому выработка в данных компаниях в среднем увеличилась на 66%, сообщили в министерстве экономического развития республики.

«Бережливые технологии обеспечили предприятиям Крыма экономический эффект более 3 миллиардов рублей. Это реальный результат системной работы по оптимизации процессов, которую ведут наши компании при поддержке регионального центра [компетенций]», — отметила заместитель председателя совета министров Крыма — министр финансов региона Ирина Кивико.

В настоящее время участниками федерального проекта «Производительность труда» в республике являются 72 предприятия. Более 3 тысяч сотрудников уже освоили бережливые технологии, свыше 200 специалистов обучились на внутренних бизнес-тренеров.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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