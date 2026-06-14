Более 80 человек приняли участие в субботнике на берегу Туры в Тюмени

Субботник на берегу реки Туры в районе Профсоюзного моста в Тюмени прошел по нацпроекту «Экологическое благополучие». В мероприятии приняли участие более 80 человек, сообщили в департаменте недропользования и экологии Тюменской области.
Акция объединила представителей органов государственной власти, а также сотрудников различных предприятий и организаций. Они очистили от мусора свыше трех километров береговой линии.
«Проведенная работа наглядно показала: забота о природе начинается с конкретных действий. Каждый шаг к чистоте окружающей среды имеет значение — и успех субботника еще раз подтвердил, что чистота и порядок зависят от каждого человека!» — отметили в департаменте.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.