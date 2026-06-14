«Кислород, массаж — и Буся жива»: ночью в Васильково загорелась кухня в панельке, пожарные спасли кошку

«Ребята быстро ликвидировали пожар, оперативно вывели людей. Минут десять спасали кошку, вынесенную из эпицентра возгорания. Кислород, массаж — и вот Буся жива. Низкий вам поклон. Если мне не изменяет память, это экипажи 1, 20, 95. После провели инструктаж, как вести себя в таких ситуациях и что делать пострадавшим. Ребята, храни вас Бог».