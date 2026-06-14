В Приволжском районе Самарской области открылись 13 школьных лагерей

По ее словам, для детей подготовили спортивные эстафеты и игры на свежем воздухе, творческие мастерские, квесты и театральные студии, научные эксперименты, экологические акции и экскурсии, командные челленджи и патриотические мероприятия. Места в лагерях в приоритетном порядке предоставлены детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям участников специальной военной операции.