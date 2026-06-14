В Приволжском районе Самарской области открылись 13 школьных лагерей

Досуг для детей на летних каникулах в Приволжском районе Самарской области организован в 13 школьных лагерях, что отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в районной администрации.
«660 детей отдохнут в течение 21-дневной смены. 174 сотрудника обеспечивают работу лагерей: 110 педагогов, 13 медсестер, 20 работников пищеблока и 31 сотрудник обслуживающего персонала. Перед стартом межведомственная комиссия тщательно проверила каждую площадку. Особое внимание уделили охране, пожарной безопасности, медкабинетам, качеству питания и документации. Все лагеря получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения, заключены договоры на поставку продуктов и проведение дезинфекционных мероприятий», — отметила заместитель главы района по социальным вопросам Тамара Жилкина.
По ее словам, для детей подготовили спортивные эстафеты и игры на свежем воздухе, творческие мастерские, квесты и театральные студии, научные эксперименты, экологические акции и экскурсии, командные челленджи и патриотические мероприятия. Места в лагерях в приоритетном порядке предоставлены детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям участников специальной военной операции.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.