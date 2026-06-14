В Нижегородской области умер 100-летний ветеран разведчик Николай Рудых

13 июня на 101-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Кузьмич Рудых — Почётный гражданин Нижегородской области и Дзержинска.
Он воевал на Забайкальском фронте против японских войск. О Победе узнал в свой день рождения — 9 мая.
«Николай Кузьмич был настоящим защитником Отечества, честным и скромным человеком. Почти всю жизнь он работал и служил людям. Даже в пожилом возрасте продолжал трудиться инженером по техническому надзору — до 83 лет. Без страха поднимался на высоту 150 метров по грузовому крану», — рассказал на своей страничке в соцсетях председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин.
По словам спикера, Николай Кузьмич был примером для многих поколений. В 2025 году ему присвоили звание «Почётный гражданин Нижегородской области».
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что 104-летие отметила старейший ветеран Советского района Нижнего Новгорода Мария Погодина.