В Нижегородской области умер 100-летний ветеран разведчик Николай Рудых

«Николай Кузьмич был настоящим защитником Отечества, честным и скромным человеком. Почти всю жизнь он работал и служил людям. Даже в пожилом возрасте продолжал трудиться инженером по техническому надзору — до 83 лет. Без страха поднимался на высоту 150 метров по грузовому крану», — рассказал на своей страничке в соцсетях председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин.