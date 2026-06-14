В Ростовской области 21 победитель программы «Земский учитель» получит по 2 млн рублей

В донские муниципалитеты переедут два учителя начальных классов, а также преподаватели физики, математики, географии, физической культуры, русского, английского языков и литературы и других дисциплин. Каждый победитель трудоустроится в выбранную школу и получит единовременную компенсационную выплату в размере двух млн рублей.