Около двух тысяч пенсионеров-северян получили компенсацию проезда на отдых в Крым и Санкт-Петербург

Жители Крайнего Севера и приравненных к ним территорий имеют право на компенсирование затрат на покупку билетов на отдых. Речь идет об определенной категории — неработающих пенсионеров и получателей страховой пенсии по старости или инвалидности. С начала года, как сообщили в региональном отделении Социального Фонда, такую компенсацию получили уже около двух тысяч человек. Чаще всего северяне выбирали местом отдыха Красноярск, Сочи, Абакан, Крым, Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск. Компенсация предоставляется за проезд на любом виде транспорта: личном автомобиле, поезде, самолёте, теплоходе, автобусе. — За компенсацией пенсионер может обратиться в Отделение фонда один раз в два года, — поясняет Марина Долматова, заместитель управляющего ОСФР по Красноярскому краю. — Пенсионеры-северяне вправе выбрать один из двух вариантов возмещения расходов. Первый — заранее обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по месту жительства и получить специальный талон для оформления бесплатного проездного билета. Второй — сначала купить билеты за счет собственных средств, а затем получить компенсацию. Дополнительные вопросы можно задать в контакт-центр Отделения СФР по Красноярскому краю: 8 (800) 100−00−01.