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В Волгограде 2,3 тысячи семей бойцов СВО получили помощь с начала года

Единый центр поддержки предлагает комплексную помощь и душевное общение для родных защитников.

Источник: Комсомольская правда

С начала этого года Единый центр поддержки участников СВО и их семей в Волгоградской области обработал уже 2,3 тысячи обращений, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Сотрудники центра подходят к каждой семье индивидуально, предлагая комплексное решение проблем по принципу «одного окна». Здесь люди получают юридическую, социальную и другие виды консультаций и помощи, не тратя время на хождение по разным инстанциям. Это значит, что любая семья, столкнувшаяся с вопросами, может получить исчерпывающий ответ и реальную поддержку в одном.

За все время работы, с момента своего создания в 2023 году, Единый центр рассмотрел уже более 25 тысяч обращений. Получить поддержку можно по телефону: 8 (8442) 73−02−33.