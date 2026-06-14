Какими лекарствами нельзя лечить бессонницу?

Врачи предупредили, что регулярный бесконтрольный приём димедрола и феназепама пагубно влияет на мозг.
О том, как улучшить сон пожилым людям, рассказали врачи канала «Активное долголетие».
Врачи предупреждают: пожилым людям не стоит пить такие снотворные препараты, как димедрол или феназепам — они увеличивают риск развития деменции и падений.
«В основе памяти, ясного мышления и работы нервной системы лежит нейромедиатор ацетилхолин, — объясняют эксперты. — Димедрол и феназепам блокируют его действие. Чем дольше приём, тем сильнее мозг “отключается”, но и краткосрочный приём может вызвать спутанность сознания и галлюцинации».
Феназепам и его аналоги, а также Z-препараты (зопиклон, золпидем), связаны с риском падений и переломов. У человека может нарушиться координация, закружиться голова, в итоге он спотыкается на ровном месте и падает.
Феназепам и его аналоги (диазепам, лоразепам, алпразолам, клоназепам и др.) — это строго рецептурные препараты. А вот димедрол (дифенгидрамин) содержится и в других лекарствах, например в некоторых комбинированных обезболивающих ипротивоаллергических препаратах старого поколения (диазолин, тавегил, супрастин).
Если же вы уже принимаете такие лекарства, бросать резко их нельзя. Надо обратиться к терапевту или психиатру, чтобы вам составили схему постепенного снижения дозы и подобрали безопасную замену.
В остальном хорошо помогает терапия бессонницы — специальные психологические методы для пожилых, соблюдение режима сна (тёмная прохладная спальня, отказ от телевизора и гаджетов за 2 часа до сна, отказ от кофеина после полудня), физическая активность.