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Рядом с вокзалом в Багратионовске благоустроят сквер с мемориальным комплексом

Территория располагается на улице Калининградской.

На благоустройство сквера в Багратионовске выделили 21,8 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Победителю торгов предстоит благоустроить сквер памяти защитников Отечества рядом с железнодорожным вокзалом. На территории заменят освещение, обустроят тротуар и высадят газон. Там также появятся 16 скамеек и шесть урн.

В сквере обустроят мемориальную зону с железобетонным основанием, пьедесталом, гранитными плитами и декоративным элементом в виде летящих журавлей.

Подрядчика определят 16 июня. Работы необходимо выполнить до 30 сентября.

Сквер располагается на улице Калининградской. На территории общественной зоны установлены бюсты советских политических деятелей: Ленина, Кирова, Калинина и Дзержинского.