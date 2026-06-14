Рядом с вокзалом в Багратионовске благоустроят сквер с мемориальным комплексом

На благоустройство сквера в Багратионовске выделили 21,8 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит благоустроить сквер памяти защитников Отечества рядом с железнодорожным вокзалом. На территории заменят освещение, обустроят тротуар и высадят газон. Там также появятся 16 скамеек и шесть урн.
В сквере обустроят мемориальную зону с железобетонным основанием, пьедесталом, гранитными плитами и декоративным элементом в виде летящих журавлей.
Подрядчика определят 16 июня. Работы необходимо выполнить до 30 сентября.
Сквер располагается на улице Калининградской. На территории общественной зоны установлены бюсты советских политических деятелей: Ленина, Кирова, Калинина и Дзержинского.