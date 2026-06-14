Куда обратиться за помощью участникам СВО и членам их семей в Волгограде?

Специалисты центра помогут решить юридические, социальные и другие вопросы в режиме «одного окна». Здесь организована служба психологической помощи, для женщин работает клуб жен участников СВО — они вместе реализуют проекты, как, например, изготовление окопных свечей и маскировочных сетей для отправки в зону специальной военной операции, и просто общаются.