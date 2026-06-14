Куда обратиться за помощью участникам СВО и членам их семей в Волгограде?

Единый центр поддержки сотрудничает с региональным отделением фонда «Защитники Отечества».
Единый центр поддержки участников СВО и их семей принял с начала 2026 года 2,3 тысячи обращений.
К каждой семье здесь — индивидуальный подход, сообщают в волгоградском облкомсоцзащиты.
Специалисты центра помогут решить юридические, социальные и другие вопросы в режиме «одного окна». Здесь организована служба психологической помощи, для женщин работает клуб жен участников СВО — они вместе реализуют проекты, как, например, изготовление окопных свечей и маскировочных сетей для отправки в зону специальной военной операции, и просто общаются.
«Учреждение работает в тесном сотрудничестве с региональным отделением фонда “Защитники Отечества”, его цель — всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям», — подчеркивают в профильном комитете.
Обратиться в центр можно по телефону: 8 (8442) 73−02−33. Кроме того, в каждом муниципалитете работают социальные кураторы — они аккумулируют первичные и повторные обращения и помогают в решении вопросов на местах.
Цент был создан в 2023 году, и с тех пор его сотрудниками рассмотрено больше 25 тысяч обращений.