«Спартак» (Тамбов) с минимальным счётом одолел «Ротор‑2»

— Мне не в чем упрекнуть своих ребят. Мы показали максимум из того, что можем на сегодняшний день, и старались оказать достойное сопротивление лидеру турнира. И нам в целом это удалось — даже несмотря на преимущество хозяев. Они создавали моменты: их хватило бы не на один гол. Поэтому ещё раз повторю — это наш сегодняшний уровень.