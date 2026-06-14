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В Ростове на неделю отключат электричество в сотнях домов

Отключать свет будут только в дневное время.

С 15 по 19 июня жителей донской столицы ждут масштабные плановые отключения электроэнергии.

В компании «Донэнерго» пояснили, что ограничения связаны с необходимостью проведения ремонтных работ на электросетях.

Отключать свет будут только в дневное время — с 09:00 до 17:00, а ночью электроснабжение обещают полностью восстанавливать.

Ежедневно с 15 по 19 июня в дневные часы ремонтные бригады будут работать на участках 6-й, 7-й, 8-й, 9-й и 10-й линий. Также электричество отключат на улицах Майской, Советской, Панорамной, Усадебной (включая 2-ю и 3-ю), Радищева, 2-й Комбайновской, Соединяющей, Коммунальной, Просвещения, Червоноармейской и Веры Пановой. Ограничения затронут жителей 2-го Монетного, Пожарного, Кецховели и Горийского переулков.

Полный список адресов опубликован на сайте компании.