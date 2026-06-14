Воронежские волонтеры выхаживают крошечного птенца лысухи

Лысуха — это водоплавающая птица семейства пастушковых. Птенцы этих пернатых отличаются высокой активностью с первых дней жизни. Голова и шея птенца окрашены в насыщенные огненно-рыжие и красноватые оттенки, из-за чего он выглядит очень контрастно на фоне остального пушистого черного тела. Уже сейчас обращают на себя внимание непропорционально крупные лапы с длинными пальцами, приспособленными для передвижения по водной растительности и плавания.