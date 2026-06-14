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Воронежские волонтеры выхаживают крошечного птенца лысухи

В центр защиты диких животных «Сердце леса» поступил 25-граммовый птенчик лысухи.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 13 июня, воронежские волонтеры центра реабилитации диких животных «Сердце леса» приняли под опеку нового постояльца. Неравнодушные горожане принесли специалистам птенца лысухи, которого обнаружили на территории парка «Дельфин». Об этом добровольцы сообщили в соцсетях.

Малыш совсем крошечный, его вес составляет всего 25 граммов. Добровольцы подготовили для него временное жилье. Сейчас птенец находится в «гнездышке», обустроенном в картонной коробке, где для уюта и тепла ему разложили свежую траву.

Лысуха — это водоплавающая птица семейства пастушковых. Птенцы этих пернатых отличаются высокой активностью с первых дней жизни. Голова и шея птенца окрашены в насыщенные огненно-рыжие и красноватые оттенки, из-за чего он выглядит очень контрастно на фоне остального пушистого черного тела. Уже сейчас обращают на себя внимание непропорционально крупные лапы с длинными пальцами, приспособленными для передвижения по водной растительности и плавания.

Ранее сайт VRN.KP сообщал, что волонтеры опекают еще одного яркого и необычного малыша — потерявшегося птенца камышницы.

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