Пенсионерка и два ее правнука погибли на пожаре частного дома в Наровле

Еще до приезда спасателей очевидцы успели помочь вырваться из дома старшему ребенку и дедушке. «От полученных телесных повреждений 73-летняя пенсионерка скончалась на месте, а ее 5-летняя правнучка и 10-летний правнук по дороге в больницу. В тяжелом состоянии доставлен в реанимацию 7-летний мальчик», — рассказали подробности в СК.