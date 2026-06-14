Пенсионерка и два ее правнука погибли на пожаре частного дома в Наровле

О жуткой трагедии в Наровле, которая унесла жизни трех человек, в том числе двух детей 5 и 10 лет, сообщили 14 июня в Следственном комитете Беларуси.
Около 3 часов 22 минут спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Социалистической. В момент, когда огонь охватил дом, в нем находились супружеская пара пенсионеров и четверо несовершеннолетних детей.
Еще до приезда спасателей очевидцы успели помочь вырваться из дома старшему ребенку и дедушке. «От полученных телесных повреждений 73-летняя пенсионерка скончалась на месте, а ее 5-летняя правнучка и 10-летний правнук по дороге в больницу. В тяжелом состоянии доставлен в реанимацию 7-летний мальчик», — рассказали подробности в СК.
Следователи продолжают работу на месте пожара, чтобы выяснить, что привело к трагедии.
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