Британия задержала в Ла-Манше нефтяной танкер, который шёл из Усть-Луги

Последним портом захода судна была Усть-Луга, оно шло под флагом Камеруна. Британские коммандос и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью поднялись на борт Smyrtos при поддержке с воздуха и моря, к ним также подключались французские морпехи. Операция продолжалась около шести часов. Сейчас танкер стоит на якоре к югу от Уэймута.