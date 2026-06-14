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Крымский мост: на выезде с полуострова выросла очередь

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи в очереди к пунктам досмотра проезда ждут 50 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 13:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 50 транспортных средств», — сказано в сообщении.

Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.

Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, — сухопутный, проходит через новые регионы России.

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