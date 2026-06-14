В приморском городе Фокино создали сообщество «Многодетные счастливые»

Сообщество «Многодетные счастливые» появилось в городе Фокино. Оно было создано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в агентстве проектного управления Приморского края.
Участниками сообщества стали многодетные семьи. Они проводят встречи, где обмениваются опытом воспитания детей, поддерживают друг друга, встречаются с представителями власти для решения насущных вопросов.
Одна из таких встреч недавно прошла в Фокино. В ней приняли участие местные жительницы, которых объединяет любовь к детям и стремление найти близких по духу людей.
«Важно создавать сообщества, в которых семьи смогут находить поддержку, делиться опытом и вместе реализовывать полезные инициативы. За два дня работы мамы не только встретились с экспертами и приняли участие в образовательных и практических занятиях, но и познакомились друг с другом ближе», — подчеркнула заместитель главы по социальным вопросам городского округа ЗАТО Фокино Елена Рабцун.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.