В приморском городе Фокино создали сообщество «Многодетные счастливые»

«Важно создавать сообщества, в которых семьи смогут находить поддержку, делиться опытом и вместе реализовывать полезные инициативы. За два дня работы мамы не только встретились с экспертами и приняли участие в образовательных и практических занятиях, но и познакомились друг с другом ближе», — подчеркнула заместитель главы по социальным вопросам городского округа ЗАТО Фокино Елена Рабцун.