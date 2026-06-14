Музыкальная образовательная программа Allegro прошла в Алтайском крае

Профильная образовательная смена Allegro была организована в начале летних каникул в Алтайском крае в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования и науки региона.
Обучение проходило на площадке филиала Алтайского государственного музыкального колледжа в Бийске. В программе приняли участие 11 юных одаренных музыкантов из разных уголков региона. Они совершенствовали свое исполнительское мастерство по двум специальностям: «Фортепиано» и «Народные инструменты (аккордеон, баян, домра, балалайка)».
В течение недели юные музыканты обучались у ведущих преподавателей колледжа и Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки. Для них были организованы индивидуальные и групповые занятия, мастер-классы и концерт.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.