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Музыкальная образовательная программа Allegro прошла в Алтайском крае

Ее участники отточили навыки игры на фортепиано и народных инструментах.

Профильная образовательная смена Allegro была организована в начале летних каникул в Алтайском крае в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования и науки региона.

Обучение проходило на площадке филиала Алтайского государственного музыкального колледжа в Бийске. В программе приняли участие 11 юных одаренных музыкантов из разных уголков региона. Они совершенствовали свое исполнительское мастерство по двум специальностям: «Фортепиано» и «Народные инструменты (аккордеон, баян, домра, балалайка)».

В течение недели юные музыканты обучались у ведущих преподавателей колледжа и Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки. Для них были организованы индивидуальные и групповые занятия, мастер-классы и концерт.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.