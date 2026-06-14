Зависит ли чистота волос от частоты мытья рассказали красноярцам

Зависит ли чистота волос от частоты мытья? На этот вопрос ответили специалисты регионального управления Роспотребнадзора, развенчивая устоявшиеся мифы. Некоторые считают (и делятся этой информацией с другими), что чем чаще женщина моет голову, тем быстрее они становятся жирными. И наоборот.
Нет, уверяют специалисты, интенсивность работы сальных желез и скорость выработки кожного сала никак не зависят от того, как часто обладательница косы устраивает ей водно-мыльные процедуры. В целом частота мытья зависит от индивидуальных особенностей. Сухую кожу головы можно мыть один — два раза в неделю, жирную — раз в два-три дня.
Главное выбрать правильный шампунь. Если после первого применения почувствовали зуд или сухость кожи, его нужно сменить, он не подходит. И еще немаловажный фактор — мягкость воды.