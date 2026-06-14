Зависит ли чистота волос от частоты мытья рассказали красноярцам

Нет, уверяют специалисты, интенсивность работы сальных желез и скорость выработки кожного сала никак не зависят от того, как часто обладательница косы устраивает ей водно-мыльные процедуры. В целом частота мытья зависит от индивидуальных особенностей. Сухую кожу головы можно мыть один — два раза в неделю, жирную — раз в два-три дня.