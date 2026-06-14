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Зависит ли чистота волос от частоты мытья рассказали красноярцам

Сколько раз нужно мыть волосы рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Источник: Комсомольская правда

Зависит ли чистота волос от частоты мытья? На этот вопрос ответили специалисты регионального управления Роспотребнадзора, развенчивая устоявшиеся мифы. Некоторые считают (и делятся этой информацией с другими), что чем чаще женщина моет голову, тем быстрее они становятся жирными. И наоборот.

Нет, уверяют специалисты, интенсивность работы сальных желез и скорость выработки кожного сала никак не зависят от того, как часто обладательница косы устраивает ей водно-мыльные процедуры. В целом частота мытья зависит от индивидуальных особенностей. Сухую кожу головы можно мыть один — два раза в неделю, жирную — раз в два-три дня.

Главное выбрать правильный шампунь. Если после первого применения почувствовали зуд или сухость кожи, его нужно сменить, он не подходит. И еще немаловажный фактор — мягкость воды.